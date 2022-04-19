الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

طفلة البلكونة
طفلة البلكونة

قالت الطفلة التي ظهرت في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتى تدعى "م" 12 عامًا، تلميذة، أمام الأجهزة الأمنية إن والدها كان يضربها لعدم المشاركة في أعمال المنزل.

وأضافت الطفلة أنها حاولت الهرب من نافذة الشقة بالطابق الأرضي، إلا أنها خشيت من السقوط فاستغاثت، وأسرع والدها وأمسك بها خشية سقوطها، وخلال إنقاذها صور أحد الجيران مقطع الفيديو.

وبمواجهة الأب أيد أقوال ابنته، ونفى محاولته إلقاءها من بلكونة الشقة.
 

وتمكن رجال البحث الجنائي بالجيزة، من كشف ملابسات وتفاصيل واقعة محاولة أحد الأشخاص إلقاء ابنته من البلكونة بمنطقة شارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص، وهو يحاول إلقاء ابنته من شرفة الشقة محل سكنه وتدخل الجيران، والقيام بإنقاذ الفتاة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة، وتبين أنها بشارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام من ضبط المتهم، وجري اقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أقوال الفتاة مقطع فيديو وسائل التواصل الاجتماعيا الأجهزة الأمنية والدها

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