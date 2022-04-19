ميناء دمياط يوضح حقيقة غرق سفينة على حدود تونس

أصدرت هيئة ميناء دمياط، بيانًا حول ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن حادث غرق السفينة (XELO) والتى ترفع علم غينيا أمام سواحل تونس وما أشارت له تلك الأنباء إلى أنها كانت مغادرة من ميناء دمياط ومتوجهة إلى أحد موانئ مالطا.

وأعلن ميناء دمياط عن أن السفينة المذكورة لم يسبق استقبالها على الإطلاق بالميناء وبالتالى لم يكن ميناء دمياط هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة.

وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق، فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرت عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، منها السفينة (MEDALTA ADVENTURER) والتي ترفع علم جزر كيمان ويبلغ طولها 175 مترًا وبعرض 27 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7889 طنًا تشمل: 3996 طن فوسفات و3200 طن مولاس و693 طن نترات أمونيا معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13566 طنًا تشمل 5492 طن حديد و6700 طن خردة و200 طن ذرة و 1174 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 906 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 10 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3018 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 92226 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 253700 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4189 شاحنة.

وعقدت د.منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة دمياط، وجاء ذلك بحضور اللواء حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة كير "الجهة المُنفذة للمشروع" واستشارى المشروع واللواء محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى بدمياط.

وتابعت المحافظ خلاله آخر المستجدات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير الطرق المحيطة به والنصب التذكارى وكورنيش النيل، وفى السياق تم استعراض آليات تذليل كافة العقبات للإسراع بالمعدلات التنفيذية للمشروع، حيث وجهت على الدفع بالمُعدات والعمالة اللازمة لتحقيق ذلك واستكمال الدراسات المُتعلقة بالمشروع، مؤكدة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة العاملين بالمنطقة، وإحاطة الموقع بسور كامل من الجمالون.