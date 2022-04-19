المشدد 6 سنوات لـ«نقاش» بتهمة الاتجار فى الهيروين بعين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، نقاش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها من القانون رقم 182 لسنة 1960، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، أنه توجه إالي حيث أيقن تواجد المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر حوزته علي ثمانية وعشرون كيس بلاستيكي لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ المالي حصيلته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما ثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 28 كيس ثبت أنها تحتوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن 25.86 جرام خمسة وعشرون جرام وستة وثمانون سنتيجرام.