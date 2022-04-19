الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لموظفة وآخرين بتهمة التزوير للاستيلاء على أراضي بنك ناصر

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، موظفة بمكتب توثيق، وصاحب مكتب مقاولات، وربة منزل بالسجن المشدد  5 سنوات في اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي للاستيلاء على قطعة أرض آلت ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعي  في القضية رقم 5/612 لسنة 2022 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 20 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة.

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية قد أحال كل من "ن. أ" موظفة بمكتب توثيق شبرا سابقاً، و "ك.ش" صاحب مكتب مقاولات، و"ع. س" ربة منزل، للمحاكمة أمام الجنايات لأنهم في الفترة من 2012 وحتى 2021 بدائرة قسم روض الفرج، حال كون المتهمة الأولى من أرباب الوظائف العمومية، والمتهمان الثاني والثالث ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة فيما بينهم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي شهادة من التوكيل رقم 790 سنة 1961، والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شبرا، حال كون المتهمة الأولى المختصة وظيفياً بإصداره ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها.

كما اتفقوا على تزويره، ومثل المتهمين الثاني والثالث أمام المتهمة الأولي وساعداها بأن أمداها بالبيانات المزورة، وهي توكيل مالك الأرض الأساسي للتوقيع على عقد بيع نهائي لإحدى السيدات وقبض الثمن ، فأثبتت الأولى بصلب الشهادة بيانات التوكيل سالفة الذكر على خلاف الحقيقة ، وذيلته بتوقيعات ومهرته ببصمة خاتم صحيحة للجهة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

محكمة جنايات موظفة مكتب توثيق صاحب مكتب مقاولات ربة منزل السجن المشدد 5 سنوات التزوير

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