قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الفطر 2022

مع حلول عيد الفطر 2022، تستمر عمليات البحث بشكل مكثف على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى محرك “ جوجل ” من قبل المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022.

قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022

وينتظر الكثير منا موعد إجازة عيد الفطر للإستمتاع والاحتفال بها، حيث أفاد مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر لعام 2022 ستكون مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لعام 2022.

ويستعرض لكم “ الدستور ” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بشأن قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022، وفقاً لبيان رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل لعام 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو لعام 2022.

اقرأ أيضا

تعرف على إجازة البنوك خلال شم النسيم

و أعلنت الحكومة المصرية، عن أن إجازة عيد الفطر لعام 2022 ستكون مدفوعة الآجر.

اجازة عيد الفطر 2022

أصدر مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2022، ومن المقرر أن تبلغ إجازة عيد الفطر 6 أيام، ولكن يوجد 3 أيام أخرى في إجازة عيد الفطر لعام 2022، وهي الجمعة التي توافق 29 من شهر أبريل 2022، والتي تسبق أول الايام الرسمية لإجازة عيد الفطر وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري، ثم الجمعة التي تأتي بعد آخر يوم من الأجازة الرسمية للعيد والتي تأتي في 6 مايو 2022 ثم السبت 7 مايو الذي يعد أيضاً إجازة رسمية في بعض الهيئات والقطاعات الحكومية.