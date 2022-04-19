الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الفطر 2022

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

مع حلول عيد الفطر 2022، تستمر عمليات البحث بشكل مكثف على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى محرك “ جوجل ” من قبل المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، عن قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022.

 

قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022 

وينتظر الكثير منا موعد إجازة عيد الفطر للإستمتاع والاحتفال بها، حيث أفاد مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر لعام 2022 ستكون مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لعام 2022.

الآن ميعاد عيد الفطر المبارك 2022.. جدول إجازة العيد الصغير كاملًا

ويستعرض لكم “ الدستور ” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بشأن قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022، وفقاً لبيان رسمي من رئيس مجلس الوزراء.

قرار رئيس الوزراء بخصوص اجازة عيد الفطر 2022 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل لعام 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو لعام 2022.

اقرأ أيضا 

تعرف على إجازة البنوك خلال شم النسيم 

و أعلنت الحكومة المصرية، عن أن إجازة عيد الفطر لعام 2022 ستكون مدفوعة الآجر.

اجازة عيد الفطر 2022 

أصدر مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2022، ومن المقرر أن تبلغ إجازة عيد الفطر 6 أيام، ولكن يوجد 3 أيام أخرى في إجازة عيد الفطر لعام 2022، وهي الجمعة التي توافق 29 من شهر أبريل 2022، والتي تسبق أول الايام الرسمية لإجازة عيد الفطر وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري، ثم الجمعة التي تأتي بعد آخر يوم من الأجازة الرسمية للعيد والتي تأتي في 6 مايو 2022 ثم السبت 7 مايو الذي يعد أيضاً إجازة رسمية في بعض الهيئات والقطاعات الحكومية.

مصطفى مدبولى عيد الفطر جمهورية مصر العربية أجازة عيد الفطر 2022 رئيس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

خروج قطار عن القضبان في الشرقية.. وإصابة سائقه بصدمة عصبية

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

«إنقاذ السياح والطاقم».. تفاصيل اشتعال النيران بـ«مركب الغردقة»

تفاصيل واقعة اعتداء «الأحباش الإثيوبيين» على دير السلطان بالقدس

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل