الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: 40 ألفا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليابان
اليابان

سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، 40 ألفًا و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7 ملايين و448 ألفًا و603 حالات.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم أيضا تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و121 حالة.
وأضافت أن هناك 213 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 ملايين و875 ألفا و674 شخصا.

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 505 ملايين و66 ألفا و684 إصابة.
وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و199 ألفًا و943 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفًا و912 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفًا و271 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفًا و966 وفاة.

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