الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بالطريق الدائرى بالمرج

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي وأخرى ملاكي، ونتج عن الحادث تكدس مروري باتجاه السلام في المرج.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري القادم من المرج اتجاه مدينة السلام، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين وجود حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي، ونتجت عن الحادث إصابة شخصين.

وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث.

وقوع حادث ملاكي تكدس مروري السلام

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إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالمرج

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