الثلاثاء 19 أبريل 2022
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عالم

إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى اليوم

قوات إسرائيلية اقتحمت
قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” بأن قوات إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى لتأمين زيارات جماعية لإسرائيليين.

وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية".

ويدافع الجانب الإسرائيلي عن مثل هذه الزيارات، ويقول إنه يُسمح منذ سنوات "لليهود بزيارة (جبل الهيكل) خلال عيد الفصح بساعات محددة وبمجموعات صغيرة. وإلى جانب هذه الزيارات، يتمتع المصلون المسلمون بحرية عبادة كاملة في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى كما كان دائما".

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