شنغهاى تسجل 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد

ذكرت مدينة شنغهاي، مركز الصين المالي، اليوم الثلاثاء، أن سبعة مصابين بفيروس كورونا توفوا أمس الاثنين، ارتفاعا من ثلاث وفيات يوم الأحد.



وسجلت المدينة يوم الإثنين 17332 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، انخفاضا من 19831 في اليوم السابق.



وبلغت الحالات المصحوبة بأعراض 3084 ارتفاعا من 2417، على الرغم من أن هذا شمل 974 حالة بدون أعراض ظهرت عليها الأعراض فيما بعد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.