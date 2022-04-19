الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 17.. سر صورة ضابط بجدران حائط منزل عمر

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

لحظات مؤثرة عرضها مسلسل العائدون في حلقته السابعة عشر، بالكشف عن سر احتفاظ ضابط المخابرات عمر القائم بدوره الفنان أمير كرارة بصورة صديقه الضابط على جدران الحائط بمنزله، وذلك بعد سؤال ابنته فرح له عن سر هذا الأمر قائلة: «مين الراجل  ده اللي انت معلق صورته في البيت، ده انت حتى مش معلق صورة تيتا وجدو، وماتقوليش دي صورة واحد صاحبك .. عايزة أعرف ده مين واشمعنى ده».

وهنا أوضح أبيها ضابط المخابرات أنه بالفعل واحدًا من أصدقاؤه الذين كانوا معه بأحد المهمات للقبض على أحد الإرهابيين، وأثناء دخولهم معقل هؤلاء الإرهابيين دخل الضابط علي- حسب حديث عمر- أولًا بوكر هؤلاء الإرهابيين رافضًا أن يدخل علي حيث قال له "انت عندك بنتك لسة محتاجالك إنما أنا ماعنديش حد"، وبالفعل جاءت رصاصة بقلب علي واستشهد على الفور، وهنا أوضح عمر أنه منذ ذلك الحين جعل صورة صديقه نصب عينيه دائمًا ليتذكر كلما يتملكه التعب، كم أن هناك من ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم كما ضحوا بها من أجل أصدقاؤهم ضاربين أجمل معاني الرجولة والوطنية والوفاء.


وجاءت بعد ذلك كلمات ابنة الضابط عمر فرح متأثرة بالدموع قائلة: "أنا محتاجالك يابابا زي ما أونكل علي قالك.. علشان كدة خلي بالك على نفسك".

 

مسلسل العائدون:


ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

 

العائدون أمير كرارة السابعة عشر الإرهابيين DMC

رئيس التحرير

وائل لطفي

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