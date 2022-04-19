الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصلت مساء اليوم اللجنة العليا للقيادات بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عملها لليوم الثاني علي التوالي لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بنطاق المحافظة.

وتضم اللجنة في عضويتها محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أيمن جلال مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وفادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه على مدار اليومين تم إجراء مقابلات شخصية لعدد (11) من المتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، والإدارة العامة للشئون العلاجية بمديرية الشئون الصحية، وكذا مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام محافظة المنوفية، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية، أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، مشيرًا إلى أنه يتم مناقشتهم فيما قدموه من مقترحات وأفكار غير تقليدية لتطوير الأداء في نطاق عملهم، يأتي هذا تطبيقًا لمبدأ العدالة والشفافية لشغل الوظائف القيادية بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام الجميع دون مجاملة.

محافظة يوسف قانون العلاج وزارة الصحة الصحة المنوفية

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