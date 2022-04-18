حفل إفطار لـ1000صائم باكورة التعاون بين «وزارة الشباب والرياضة» ومؤسسة «مودة»
أقيم حفل إفطار لـ 1000 صائم بمركز شباب الأمامين والتونسي، اليوم الاثنين، ضمن مبادرة "تنمية الأسرة المصرية" تحت شعار "الإنسان قبل البنيان"، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة".
وأناب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، كلاً من إسماعيل الفار المدير التنفيذي بالوزارة، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لحضور حفل الإفطار، الذي شهد مشاركة إيمان رشوان عضو مجلس أمناء مؤسسة مودة، ومحمد رشوان أمين صندوق المؤسسة، وماهيرا حسن مستشارة بالمؤسسة، وإنجي منصور الأمين العام لمؤسسة بلدنا، وحسني الشهاوي مؤسس مؤسسة بلدنا، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهاني مرجان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأمامين والتونسي.
ورحب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومساعد الوزير بالمواطنين المتواجدين في حفل الإفطار، مؤكدين على تقديم العديد من برامج التنمية المستدامة بالمركز خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسة “مودة”، إيذاناً ببدء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة.
ويتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" تطوير وتأهيل قاطني المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسي، لتقديم الأنشطة التوعوية ومختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تنفيذ برامج صحية بهدف رفع وعي أهالي المنطقة بالصحة والتغذية السليمة، وتنظيم قوافل طبية، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، والتدريب على استخدام البرامج الإلكترونية لتعليم اللغات الأجنبية.
كما يستهدف بروتوكول التعاون إقامة تدريبات من أجل التشغيل وإقامة المعارض لصالح الأسر، وتتضمن البرامج الثقافية تقديم البرامج الأساسية لبناء الشخصية، وتقديم التوعية السلوكية وتعديل السلوك بطرق تناسب جميع الفئات العمرية.
كما يهتم بروتوكول التعاون بالبرامج الاجتماعية بتقديم بعض المساعدات العينية وعقد برامج التأهيل والتوعية لأهالي ذوي الهمم، وبرامج ترفيهية مجانية للأسر، وتبني المهارات والموهوبين، وتقديم برامج خاصة بالأبناء الأيتام.