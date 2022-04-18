لا يفوتك هذا المساء| حبس حنين حسام وتغريم مرتضى منصور ومظاهرات في السويد

شهدت ساعات المساء العديد من الأحداث التي ينشر «الدستور» لكم أهمها في نشرة «لا يفوتك هذا المساء».

طاقمنا القنصلى لدى ليبيا يستقبل أولى رحلات مصر للطيران إلى بنغازى

استقبل القنصل أحمد سلامة الهمشري، قنصل مصر العام بالإنابة في بنغازي، أولى رحلات خطوط شركة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة الجوى إلى مطار بنينا الدولى في بنغازي للتكملة (اضغط هنا)

إحالة أوراق قاتل روان الحسينى للمفتى من أول جلسة

حولت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بكفرالشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، اليوم، أوراق المتهم «إبراهيم. إ»، سائق تروسيكل، قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة للتكملة (اضغط هنا)

شرطة السويد تعتقل 26 فى تظاهرات «حرق القرآن»

تحفظت الشرطة السويدية، اليوم، 26 بعد اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات احتجاجية، وجاء ذلك بعد ظهور جماعة متطرفة حرقت القرآن الأسبوع الماضي للتكملة (اضغط هنا)

السجن 3 سنوات لـ حنين حسام فى «الاتجار بالبشر»

حكمت الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الإثنين، على فتاة التيك توك حنين حسام بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للتكملة (اضغط هنا)

تغريم مرتضى منصور 50 ألف جنيه فى قضايا سب «الخطيب»

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، بتغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 50 ألف جنيه فى 4 قضايا اتهم بها بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى للتكملة (اضغط هنا)