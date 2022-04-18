الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يؤكد للرئيس الفلسطينى توفير القمح والمحاصيل الرئيسية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت - وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الرئيس بوتين أكد خلال الاتصال موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، مشدداً على رفضه للممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، والقدس.
 

وحول الأمن الغذائي، أكد بوتين أن روسيا ستوفر جميع الاحتياجات للمستوردين الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الإجراءات الروسية، وسيبذل الجهود كافة للوصول إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية.
 

من جانبه، أوضح الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال لنظيره الروسي آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف بوحشية تجاه المصلين الآمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي "الستاتيكو".

وأكد الرئيس عباس ضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الساحتين الفلسطينية والدولية

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وائل لطفي

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