الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 2072 قتيلاً و2818 مصابًا جراء العملية العسكرية فى أوكرانيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية فى أوكرانيا

سجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 4890 ضحية نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بينهم 2072 قتيلا و2818 مصابا- منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي حتى منتصف ليلة أمس الأحد.

وقال المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي- الأوكراني: إن 732 مدنيا قتلوا و1371 أصيب في منطقتي "دونيتسك ولوجانسك"، كما قتل 653 مدنيا وأصيب 1059 آخرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، بالإضافة إلى مقتل 79 مدنيا وإصابة 312 آخرين في مناطق أخرى.

أضاف: أن 1340 مدنيا قتلوا و1447 أصيبوا في مناطق "كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير"، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية عند وقوع الإصابات.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

جنيف العملية العسكرية الروسية الامم المتحدة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

وزير التعليم يرد عبر «الدستور» على شكوى طلاب الأول الثانوي بشأن «تقسيم الشاشة»

إحالة أوراق قاتل روان الحسينى للمفتى من أول جلسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامي» ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟