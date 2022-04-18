الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد عقارات الحي العاشر في مدينة نصر؛ وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر الخسائر.

أم و3 أطفال.. مصرع أسرة فى حريق شقة سكنية بمدينة نصر

السيطرة على حريق أحد العقارات بطنطا دون إصابات

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق وعدد من الجثث داخل شقة بالحي العاشر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتمت محاصرة النيران وإخمادها وتبين أنها شبت في شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 10 طوابق، وبعد إخماد النيران عثر على جثث كل من سيدة عمرها 40 عاما، و3 أطفال، وتم نقل الجثامين بواسطة سيارات الإسعاف لمشرحة زينهم.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شقة تحقيق المعمل الجنائي مدينة نصر القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

وزير التعليم يرد عبر «الدستور» على شكوى طلاب الأول الثانوي بشأن «تقسيم الشاشة»

إحالة أوراق قاتل روان الحسينى للمفتى من أول جلسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامي» ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟