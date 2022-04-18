انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد عقارات الحي العاشر في مدينة نصر؛ وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر الخسائر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق وعدد من الجثث داخل شقة بالحي العاشر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتمت محاصرة النيران وإخمادها وتبين أنها شبت في شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 10 طوابق، وبعد إخماد النيران عثر على جثث كل من سيدة عمرها 40 عاما، و3 أطفال، وتم نقل الجثامين بواسطة سيارات الإسعاف لمشرحة زينهم.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.