السن المناسب لتجميد البويضات لدى النساء.. دراسة توضح

بعد أن كشفت الممثلة سيينا ميلر أنها جمدت البيويضات الخاصة بها في سن الأربعين، اتضح أن النساء البريطانيات يقمن بذلك حتى عيد ميلادهن الخمسين.

وفقًا لموقع «الديلي ميل» البريطاني يقول المسؤول عن هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA)، إن النساء في الأربعينيات من العمر لا ينبغي أن يوصوا بتجميد البويضات، وتقول إن احتمالية الحمل باستخدام بيضها "ضئيلة للغاية"، لكن هذا لم يمنع عيادات الخصوبة من السماح للنساء باتباع خطى الآنسة ميلر، التي كشفت هذا الشهر أنها جمدت بيضها في سن الأربعين لتجنب "التهديد الوجودي" لساعتها البيولوجية الموقوتة.

وتُظهر أحدث الأرقام أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و50 سنة كان لديهن عدد قياسي من الدورات لتجميد بويضاتهن في عام 2019، وارتفع إجمالي 23 دورة في المملكة المتحدة من 20 في العام السابق، من 10 فقط في عام 2016 ومن أقل من خمس دورات في عام 2014.

يُظهر التقسيم العمري الذي قدمه HFEA أن امرأة واحدة على الأقل تبلغ من العمر 49 عامًا جمدت بيضها في عام 2015.

قد تكون بعض الدورات قد تم إجراؤها لأسباب طبية وليس فقط لأسباب "اجتماعية"، حيث لم تلتق النساء بعد بالشريك المناسب أو لم تكن على استعداد لتكوين أسرة.

لكن الخبراء قلقون من أن تجميد البويضات العصري يُعرض على النساء الأكبر سنًا للاستفادة منه.

قالت جويس هاربر، أستاذة علوم الإنجاب في جامعة كوليدج لندن: أعتقد أن تجميد البويضات فوق سن 35 يمثل مشكلة بسبب انخفاض فرصة الحمل، في سن التاسعة والأربعين، لا معنى له تمامًا، لأن تلك البيض لن تؤدي إلى الحمل.

من المحتمل أن يكون لتجميد البويضات نفس معدلات نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي التي تعتمد بشكل كبير على العمر.

تُظهر بيانات المملكة المتحدة الخاصة بالتلقيح الصناعي أن فرص الحمل فوق سن الأربعين ضئيلة للغاية - 11 في المائة للأعمار من 40 إلى 42 وخمسة في المائة للأعمار من 43 إلى 44.

إذا جمدت النساء بيضهن عندما كن أصغر سناً، فإن ذلك يوفر فرصة أفضل لإنجاب طفل، وذلك لأن البويضات ذات جودة أفضل، لذلك من المرجح أن تؤدي إلى الحمل عندما تستخدمها النساء في التلقيح الاصطناعي في وقت لاحق من الحياة، لكن البيض المجمد عند النساء فوق سن الأربعين يكون عادة رديء الجودة، لذلك قد لا يقدم نفس الفائدة.

«أي امرأة تجمد بيضها في هذا العمر وهو آخر الأربعين ... يجب أن تدرك أن فرص نجاحها أقل»، واجهت صناعة الخصوبة انتقادات بسبب تسويقها لتجميد البويضات، السن الأكثر شيوعًا لتجميد البويضات عند النساء هو 38 عامًا، لكن الأطباء يقولون إن أفضل وقت هو في العشرينات والثلاثينيات من العمر، ملكة جمال ميلر، البالغة من العمر 40 عامًا، لديها ابنة تبلغ من العمر تسع سنوات، تدعى مارلو، مع الممثل توم ستوريدج، الذي واعدته من عام 2011 إلى عام 2015.