نشرة المحليات| مصرع شخص وإصابة 15 في حادث بالإسكندرية.. وأسيوط تحتفل بعيدها القومي

يواصل «الدستور» رصد أهم الأحداث المحلية، التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، وما تم من فعاليات وأنشطة مختلفة في كافة قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية، ونرصد في السطور القادمة، الأحداث كاملة على مدار الساعة حتى الآن:

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 إثر تصادم 3 سيارات في الإسكندرية

شهدت منطقة الموقف الجديد بمنطقة محرم بك وسط الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات "ميكروباصين وملاكي"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بتصادم 3 سيارات أمام الموقف الجديد بمدخل الإسكندرية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

رئيس جامعة أسيوط يشارك 500 طالب مغترب وجبة سحور جماعي

شارك الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في وجبة السحور الجماعى مع أكثر من 500 طالب وطالبة بالمدينة الجامعية من الطلاب المغتربين، جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر والإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة العامة لرعاية الشباب.

ماجدة إبراهيم مديرًا لمكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتورة ماجدة إبراهيم محمد، الأستاذ بكلية الطب البشرى بالجامعة، للقيام بعمل مدير مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتورة ماجدة إبراهيم لتسليمها القرار، متمنياً لها التوفيق والسداد.

استكمال فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالي، وذلك بقريتى العتمور قبلى وسبعة قبلى بمركز كوم أمبو.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسرة بمختلف القرى والنجوع ولاسيما فى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

أسيوط تنشر «انفوجرافا» لأبرز معالم المحافظة في عيدها القومي

أصدر مكتب إعلام محافظة أسيوط، اليوم، انفوجرافًا مصورًا لأبرز معلومات ومعالم محافظة أسيوط احتفالاً بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام ويمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799م.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن محافظة أسيوط من المحافظات العريقة والتي تعتبر عاصمة الصعيد لأنها تحظى بموقع متميز في قلب صعيد مصر وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية وتتكون من 13 مركز وحي وبها حوالي 56 وحدة محلية قروية ممثلين في 235 قرية و1072 عزبة ونجع تبلغ مساحتها 25 ألف و926 كم2 وعدد سكانها يزيد عن 4 مليون و802 ألف نسمة فضلًا عن وجود مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة كتوسع عمراني وامتداد طبيعي لها من الناحية الشرقية والغربية لاستيعاب الزيادة السكانية بها.