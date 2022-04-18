الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

26 أبريل.. «التعليم» تطلق المرحلة الثانية من مسابقة «توفاس» للطلاب

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة الدولية "توفاس"، والتي يُشارك فيها 10 آلاف طالب، في 26 أبريل الجاري.

وأشارت وزارة التعليم، في منشور معمم للمديريات -حصلت “الدستور” على نسخة منه - إلى أن الجولة الثانية يوم 26 أبريل، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى عقد اجتماع “أون لاين” مع المديريات لتنسيق هذه المسابقة، وحث الطلاب على المشاركة فيها؛ لأنها تعمل على إبداع الطلاب وتنمية فكرهم.

وكانت قد كشفت الدكتورة هانم أحمد، مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولي، خلال الجولة الاولي تفاصيل مسابقة القدرات الأكاديمية (توفاس)، التي فاز فيها عدد من الطلاب وتم تكريمهم من الدكتور طارق شوقي خلال الأيام الماضية.

التعليم الفنى وزير التعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

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