الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 693 كيلو لحوما فاسدة في دمياط

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تابع الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط ، تكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة و ثلاجات حفظ اللحوم خلال شهر رمضان المبارك.

ونفذ طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة  بمشاركة الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش علي اللحوم والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر والدكتور احمد صيام مفتش بيطري بإدارة المجازر بالاشتراك مع  مباحث التموين والتموين بدمياط .

 والتى أسفرت عن ضبط 693 كيلو جرام، 120 كيلو جرام من  لحوم جاموسي خارج المجازر  الحكومية ، 50 كيلو جرام حواوشي، 50 كيلو جرام دهن حيوانى فاسد، 450 كيلو مخلفات، 8 كيلو جرام دواجن متبلة،15 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ‏قد تم تحرير المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط لحوم

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