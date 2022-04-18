الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الكرملين: العملية العسكرية تسير وفقًا للخطة التى تم وضعها

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد. 

وقال: في تصريح صحفي: العملية العسكرية الخاصة تسير وفقًا للخطة التي وضعها  الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وفي الوقت نفسه تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات.

وأكد بيسكوف: لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجانب الأوكراني غالبًا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل.

المتحدث باسم الكرملين ديناميكية الروسية الأوكرانية العملية العسكرية الروسي فلاديمير بوتين

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