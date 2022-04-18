إحباط محاولة بيع 650 كيلو دقيق مدعم في السوق السوداء بالبساتين

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة محاولة صاحب مخبز سياحي بيع 650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم فى السوق السوداء بمنطقة البساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبر سياحى- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على (650 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.