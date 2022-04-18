«غادة حداد» مديرًا تنفيذيًا لمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة مكاوي حداد توفيق، الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة، بالعمل مديرًا تنفيذيًا لمركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.

واستقبل رئيس الجامعة، الدكتورة غادة حداد، لتسليمها القرار متمنيًا لها التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور ناصر مندور، سرعة تشكيل مركز الإختبارات الإلكترونية والوحدات التابعة له بالكليات وذلك لتنفيذ بروتوكول عمل يضمن تنفيذ خطة الجامعة الخاصة بمنظومة الإختبارات الإلكترونية المتكاملة.