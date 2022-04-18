الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غادة حداد» مديرًا تنفيذيًا لمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة مكاوي حداد توفيق، الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة، بالعمل مديرًا تنفيذيًا لمركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة.

واستقبل رئيس الجامعة، الدكتورة غادة حداد، لتسليمها القرار متمنيًا لها التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور ناصر مندور، سرعة تشكيل مركز الإختبارات الإلكترونية والوحدات التابعة له بالكليات وذلك لتنفيذ بروتوكول عمل يضمن تنفيذ خطة الجامعة الخاصة بمنظومة الإختبارات الإلكترونية المتكاملة.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

تغريم مرتضى منصور 50 ألف جنيه فى قضايا سب «الخطيب»

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد الملاح «المحلل الشرعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل