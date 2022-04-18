بالتزامن مع الموجه الحارة.. نصائح للأطفال الرضع في ظل هذه الأجواء

تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الجو، خاصة مع موجات الحار المتتالية والتي يمكن أن يؤدي الجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس وحروق الشمس إلى إصابة الأطفال الصغار بأمراض شديدة في الطقس الحار، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة عامل خطر في متلازمة موت الرضع المفاجئ، وهي حالة وفاة غير مبررة لطفل دون سن واحد.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ standard ” نصائح للأطفال الرضع في ظل الموجه الحارة.

راقب طفلك

راقب بشرة طفلك وهي تصبح ساخنة أو متعرقة ، وتصرف بشكل متجاوب، تحسس صدرهم أو مؤخرة عنقهم - ستكون أيديهم وأقدامهم أبرد من بقية أجسامهم، و يمكنك إزالة طبقات من الملابس أو تهويتها أو تنظيفها برفق بقطعة قماش باردة ، على سبيل المثال.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر لديهم القليل جدًا من الميلانين في الجلد ، وهي الصبغة التي تغمق بشرتنا وعينينا وشعرنا لحمايتهم من أشعة الشمس، و هذا يعني أنه يجب عليك إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ، لأن أجسامهم ليست مجهزة للدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية، و يجب أن يتعرض الأطفال الأكبر سنًا أيضًا بشكل محدود جدًا لأشعة الشمس المباشرة ، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً ، خلال أشهر الصيف.

كريم للحماية

يجب علي الاباء استخدم كريم الحماية من الشمس 50 أو أعلى على طفلك واحتفظي به في الظل ، أو مع قبعة إذا كنت تتجولين، ويجب اختيار كريم الشمس الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية .

استخدام قبعات الشمس

تعتبر قبعات الشمس ذات الحواف العريضة أو اللوحات الطويلة في الخلف هي الأكثر أمانًا.

قوّدي عربة الأطفال عكس الشمس

من المهم إبقاء الأطفال في جو بارد عندما يكونون في الخارج وفي الطقس الحار، ويجب بتوجيه عربات الأطفال بعيدًا عن الشمس كلما توقفوا في ضوء الشمس، ويجب تغطية عربات الأطفال بغطاء من الشمس يتم تثبيته بمشبك لإبقاء الطفل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ومراقبة درجة حرارته لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

توفير الكثير من السوائل

الماء ضروري للغاية، حيث أنه إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فقد تجدين أنه يرغب في إطعامه أكثر قليلاً، و لا ينبغي أن يحتاجوا إلى أي ماء إذا كان عمرهم أقل من ستة أشهر لأن حليب الثدي مرطب مثل الماء.

مراقبة درجات حرارة غرفة النوم

درجات حرارة غرفة النوم هي واحدة يجب مراقبتها، و يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة التي ينام فيها طفلك حوالي 16-20 درجة، ويجب خلق تدفقًا للهواء من خلال فتح أكبر عدد ممكن من النوافذ وإغلاق الستائر جزئيًا أثناء النهار للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

استخدم المراوح - ولكن بعناية

تأكدي من أن أي مروحة بعيدة المنال وأنها ليست موجهة مباشرة إلى طفلك، يمكن أيضًا شراء مراوح صامتة خالية من الشفرات ، ويمكن وضع وعاء من الثلج أمام المروحة ، لتبريد الهواء بسرعة أثناء تحركه، و سيساعدك أيضًا تشغيل المروحة قبل النوم بساعة.

ارتداء الملابس المناسبة

يجب إزالة الفراش والملابس إذا كان الطفل غير مرتاح أو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ومن المحتمل جدًا أن تكون الملابس غير مريحة للأطفال الذين تزيد درجة حرارتهم عن 24 درجة مئوية.

تخفيف الغطاء الخارجي

قد لا يكون التقميط مثاليًا في الطقس الحار ، لأنه يمنع الطفل من تكسير الطبقات إذا كان ساخنًا جدًا، و تعتبر البطانيات الخلوية والأغطية القطنية جيدة بهذه الطريقة ، وتوفر غطاءًا يسمح بمرور الهواء.