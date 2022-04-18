«التضامن»: إتاحة قروض ميسرة للأسر المنتجة فى المناطق الريفية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تتم إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة وللمرأة في المناطق الريفية والحضرية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات وصل إلى ما يزيد على 320 ألف مشروع، بإجمالي 2.6 مليار جنيه.

وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يجري تشجيع العارضين لعرض منتجاتهم ومد يد العون لهم فى الإقراض متناهي الصغر، وكذلك فى التصميمات المختلفة من خلال التعاون مع كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، من خلال التعاون مع وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ونوهت بأن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتها، من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حاليًا في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.

ولفتت إلى أن مشروع الأسر المنتجة يستفيد منه الأفراد والأسر أو الذين ينطبق عليهم شروط الانتفاع وهم من لديهم القدرة والرغبة والوقت اللازم، وذلك بعد إعدادهم الإعداد المناسب من خلال التدريب المهنى ولا تشترط فى ذلك سن معينة ويفضل الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية الدخول ضمن الأسر المنتجة:

-التقدم بطلب الالتحاق إلي مركز إعداد الأسر المنتجة التابع له مستوفيًا كافة المستندات المطلوبة.

-سن القبول بالمركز 15 سنة.

والأوراق المطلوبة، هي:

-صورة من شهادة الميلاد.

-شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية.

-عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة.

-الشهادة الدراسية إن وجدت.