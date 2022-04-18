الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معارض ومهرجانات واحتفالات.. «الزراعة» تعلن خطتها لتطوير حديقة الأورمان

خيمة رمضانية
خيمة رمضانية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها لتطوير حديقة الأورمان العريقة، حيث بدأت شركة ميدمارت للتسويق وتطوير الأعمال تنفيذ بعض الفعاليات التي تعد بمثابة اختبارات لتحويل بعض مناطق حديقة الأورمان العريقة لمناطق معارض ومهرجانات واحتفالات وقد تمثل هذا فى تنظيم أول خيمة رمضانية مفتوحة فى الهواء الطلق  تحمل اسم خيرات رمضان.

وقال بيان لوزارة الزراعة إن الخيمة تضم بازارا لتوفير احتياجات الأسرة من مستلزمات رمضانية وتجهيزات العيد، بالإضافة إلى مطعم للمشويات يوفر وجبات الإفطار والسحور والمشروبات بأسعار اقتصادية للاستمتاع بها أثناء متابعة برامج ومسلسلات رمضان على شاشة عملاقة تجاورها منطقة لألعاب الأطفال.

وقامت الشركة بتنظيم حفل إفطار جماعي في  رمضان حضره مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والفنانين وبعض كبار الشخصيات فى قطاعات مختلفة وبعض أعضاء الاتحادات الاستثمارية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية. 

يذكر أن ميدمارت تنظم سنويآ مهرجانى العسل المصرى والقاهرة الدولى للتمور بحديقة الأورمان.

معارض ومهرجانات واحتفالات الزراعة تعلن خطتها لتطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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