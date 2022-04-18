الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا حول العالم: الإصابات تصل 504.6 مليون واللقاحات 11.17 مليار

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 504.6 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 11.17مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 504 ملايين و 577 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 198 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 169 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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