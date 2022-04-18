الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 16.. «دايما عامر» يناقش أزمة تسريب الامتحانات فى عام 2020

مسلسل دايما عامر
مسلسل دايما عامر

ناقشت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دايما عامر" أزمة مهمة حدثت على أرض الواقع في عام 2020، وهي أزمة تسريب الامتحانات التي حدثت في تلك الفترة، وما تعرّض له الطلاب وأولياء الأمور بسبب صفحة "شاومينج"، التي كانت تضع الطلاب في ورطة كبيرة بسبب تسريب الامتحانات.

ودخلت وزارة التربية والتعليم في تلك العام في معركة بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة من قِبل مجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا، تحت مسمى صفحة  "شاومينج" وفي النهاية تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.

معالجة الأزمة دراميًا

تعرض الفنان محمد ثروت، والذي يجسد شخصية مستر فايز "وحش الرياضيات" ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر"، لأزمة كبيرة في بداية الحلقة السادسة عشر، وهى أزمة تسريب الامتحانات التي وقعت في مدرسة رؤية، وذلك بعدما نجح الطالب "طارق" في اختراق "التابلت" وتسريب الامتحانات.

 

وبمجرد علم ميس زهرة قنديل، مديرة المدرسة، والتي تجسد دورها القنانة لبلبة، عادت على الفور إلى القاهرة لتدير الأزمة، وقررت تحويل "مستر فايز" إلى التحقيق، وإلغاء الامتحانات التي عقدت لحين معرفة السبب وراء كل هذا، وقالت لـ"أبوالوفا": "أنا مش عارفة اللي حصل دا حصل إزاي أنا عملت تحقيق، وحوّلت الأستاذ للشئون القانونية، وأجلت الامتحان أعمل إيه أكتر من كده".

 

مسلسل دايما عامر

ويركز مسلسل «دايمًا عامر» على مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت، بجانب التركيز على دمج الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بالطلاب الأسوياء.

 

المسلسل من بطولة  عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

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وائل لطفي

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