نقيب الفلاحين: الحكومة تستهدف توريد 6 ملايين طن من محصول القمح لهذا العام

استعدادًا لبدء عمليات توريد محصول القمح، من المقرر أن تصدر الدولة عدد من القرارات الوزارية خاصة بتنظيم عملية التوريد للأقماح، بالإضافة إلى الحزمة التحفيزية التي توصي بها القيادة السياسية لمزارعي القمح وحافز نقل الاقماح، مع العلم أن الأوضاع هذا العام تختلف قليلًا عن السابق من حيث ارتفاع أسعار القمح وزيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح، تضع الدولة عدد من الضوابط والآليات الجديدة لتيسير عملية التوريد وكذا ضمان توريد كميات أكبر من محصول القمح مقارنة بالأعوام السابقة.

في هذا التقرير، تستعرض "الدستور" آليات وضوابط عملية توريد محصول القمح، وكذلك أبرز أساليب تشجيع المزارع على التوريد للجهات التسويقية الحكومية.

الخبير الزراعي: معدل توريد القمح يتأثر بدرجة كبيرة بمعدل العرض والطلب على المنتج

أكد الدكتور حسام رضا، خبير زراعي ومدير عام الإرشاد الزراعي السابق، في حديثه لـ"الدستور" على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإمكانية تحقيق أكبر معدل لتوريد محصول القمح لهذا الموسم مقارنه بالأعوام السابقة، وذلك من خلال زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح، مشيرا إلى أن معدل توريد القمح يتأثر بدرجة كبيرة بمعدل العرض والطلب على المنتج.

ونوه "رضا" إلى أن المزارع المصري يحتفظ بجزء من محصول القمح بشكل يكفي احتياجاته طوال العام، ويورد الباقي لجهات التسويق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين شريطة أن يكون السعر المعروض يناسبه، في حالة إذا كان السعر المعروض بالسوق أعلى سيتجه على الفور ببيعه للتجار، معلقًا "إنه قصة عرض وطلب، وحصاده من المحاصيل الزراعية يعتبر مصدر الدخل الأساسي له"

يذكر أن الدولة أصدرت قرارًا بتسليم جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان وذلك كحد أدنى، ويكون ذلك وفقًا للحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً

وعن آليات تشجيع المزارع المصري لتوريد محصول القمح للجهات التسويقية الحكومية ، يقول الخبير الزراعي: “يجب الإعلان عن السعر المناسب قبل الموسم وتقديم خدمات عدة للمزارع منها تسوية الأرض وحرتها مجانًا والاتفاق مع الجمعيات التعاونية الزراعية للعمل على زيادة المساحات المخصصة لزراعة محصول القمح لضمان توريد المحصول بمعدلات أكبر في كل موسم جديد”.

نقيب عام الفلاحين: نستهدف توريد حوالى 6 ملايين طن

في ذات السياق، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، لـ"الدستور" إنه مع اقتراب موعد توريد القمح لهذا الموسم، تضع الدولة المصرية عدد من الضوابط والآليات التى بدورها تسهم بشكل كبير في تيسير عملية توريد القمح من المزارعين، خاصة بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح لهذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف: “تبذل الحكومة جهود مضنية من أجل إتمام عملية توريد القمح هذا العام حتي تؤتي ثمارها”، منوهًا إلى أن الحكومة أنشأت عدة نقاط تجميعية في معظم المحافظات والتي تقع بالقرب من الأراضي الزراعية المنتجة لمحصول القمح رغبة في التسهيل على المزارعين، معلقًا: "الحكومة تستهدف توريد حوالي 6 ملايين طن"

وعن الضوابط والآليات الازم اتباعها في عملية توريد محصول القمح، يقول نقيب عام الفلاحين: حددت الدولة سعرًا لإردب القمح، والذي وصل إلى 885 جنيهًا، وذلك لما سنشهده من زيادة في عملية التوريد لارتفاع سعر القمح بشكل غير مسبوق، كما ألزمت المزارع بتوريد القمح في صوامع.