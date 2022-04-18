عقب تصدره التريند بمشهد «جندى مقاتل».. أدهم شكر: «الاختيار 3» عمل أسطورى

أظهرت الحلقة 16 من مسلسل "الاختيار 3- القرار" الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك، داخل أحد معسكرات القوات المسلحة، حيث سأل أحد أبنائه المجندين عن اسمه فقال له: “أنا جندي مجند”، ليرد عليه السيسي: "متقولش جندي مجند قول جندي مقاتل" وتابع:"بتدخن؟" ليرد المجند “نعم يا فندم”، ليرد عليه القائد العام :"بتشرب داخل الوحدة؟" ليجيبه المجند بالنفي.

وتصدر هذا المشهد محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث عنه جميع مستخدمي السوشيال ميديا، خاصًة أن الفنان الشاب الذي جسد هذا الدور أداه بإتقان شديد، وكأنه عاش الحدث في هذه الأوقات.

وتحمس أدهم شكر، الذي أدى دور الجندي في مسلسل "الاختيار3"، بمجرد ترشيح للمشهد من قِبل الكاستنج ديركتور ومساعد المخرج الدكتور بيتر ميمي، إبراهيم إبراهيم، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "تشرفت بأن أكون ضيفًا في مسلسل الاختيار، فهو يمكن وصفه بالعمل الأسطوري".

وأضاف: "شكرًا لشركة سينرجي تامر مرسي، وشكرًا الرائع دائما المخرج د بيتر ميمي والسيناريست باهر دويدار، وشكرًا للنجم ياسر جلال، شكرًا لكل من قال كلمة أو حرفًا فى هذا العمل، نجاح عظيم وكبير بأذن الله وألف رحمة ونور على كل شهداء مصر".

وعن تصدر المشهد محركات التواصل الاجتماعي، قال: "للأمانة الشديدة.. بعد ما شوفت النجم الكبير ياسر جلال كنت أتوقع أن يكون أي مشهد لهذا النجم سيكون تريند".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E في تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.