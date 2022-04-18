وفاء عامر تكشف لـ«الدستور» كواليس شخصية «هلالة» فى «جزيرة غمام»

أعربت الفنانة وفاء عامر عن بالغ سعادتها لكونها ضمن أبطال عمل مسلسل "جزيرة غمام"، والذي تصدر محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك"، وحب مستخدمي السوشيال ميديا لشخصية "هلالة".

وتابعت عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مبسوطة جدًا لوجودي في عمل درامي قوي مثل جزيرة غمام، ومن المسلسلات القوية المهمة ضمن مسلسلات رمضان 2022، وفخورة كوني ضمن أبطال المسلسل".

وأضافت: "وجود عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، أحمد أمين، محمد جمعة ورياض الخولي أضاف للعمل قوة كبيرة وجعل الناس تحبه، وأقدر أقوله عليه مسلسل لكل الناس ومختلف الطبقات".

واستكملت: "لكي أجسد الشخصية حاوّلت تعلم اللهجة الصعيدية لكي نقرب من اللهجة التي كانت موجودة في نفس الوقت، وقريبة من القبائل التي كانت موجودة في تلك الوقت الذي يدور حول المسلسل".

واختتمت: "على الرغم من إني جسدت أكثر من مرة عمل صعيدي إلا أنني ذاكرت الشخصية وراجعت اللهجة من جديد مع مدرب".

صناع وأبطال مسلسل جزيرة غمام

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام يتم عرضه من خلال قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.