اليوم.. محاكمة شيطان الإنس الذى هتك عرض ابنة أخيه بالفيوم

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد إيهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد السلام ومحمد الحلوانى، والمستشار أحمد سمير السيد، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية محمد عبد البصير، وصالح كيلانى، محاكمة أحد شياطين الإنس ويدعي تامر.أ، في العقد الثالث من من العمر، والمتهم في هتك عرض ابنة أخيه، بدلًا من أن يكون لها بمثابة الأب الذي يحافظ على عرضه.

وتعود وقائع القضيه إلى يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 عندما أقدم العم على استدارج ابنة شقيقه، البالغة من العمر 17 عامًا، إلى منزله، بعد أن أوهمها بأنها "ممسومة من الجن"، واستضافها في منزله زاعمًا قدرته على إخراج الجن من جسدها، وبعد أن اطمأنت له الفتاة والأهل، قام المتهم بتخدير الفتاة وهتك عرضها.

وبعد فترة، ظهرت على الفتاة أعراض الحمل، فاكتشف الأهل فعلة العم الخائن، وتم التبليغ عنه، وقامت الجهات الأمنية بالقبض عليه.

وأوضحت التحريات، أن المتهم راود المجني عليها عن نفسها وفض غشاء بكارتها وعاشرها جنسيًا، ما نتج عنه حملها.

وأوضحت التحريات أن الفتاة أجهضت نفسها خلال الفترة الماضية وجرى القبض على المتهم والذي اعترف بارتكاب الجريمة أثناء وجود ابنة شقيقه بمفردها بمنزلها ما تسبب في حملها.

وبعد إخطار النيابة العامة والإحالة إلى محكمة الجنايات، أصدرت جنايات الفيوم قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى لتاريخ 18 أبريل الجاري، مع استمرار حبس المتهم على ذمة قضية اغتصاب ابنة شقيقه.