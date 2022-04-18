تفاصيل اتهام مارين لوبان فى قضايا احتيال من قبل البرلمان الأوروبى

اتهمت هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي مارين لوبان والعديد من أعضاء حزبها - بما في ذلك والدها - باختلاس حوالي 620 ألف يورو أثناء خدمتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي.

ونشر موقع Mediapart الاستقصائي الفرنسي جزءاً من التقرير الجديد المكون من 116 ورقة، تزعم أن أعضاء البرلمان الأوروبي أساءوا استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض حزبية وطنية، بحسب الجارديان البريطانية.

تأتي هذه المزاعم قبل أسبوع من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في 24 أبريل ، حيث سيتنافس لوبان مع إيمانويل ماكرون.

وشكك متحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (التجمع الوطني) بزعامة لوبان في توقيت الاتهامات.

وقال محامي لوبان، رودولف بوسيلوت ، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "يشعر بالفزع من الطريقة التي يتصرف بها مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، مصراً على أن بعض التقارير تتعلق بـ "حقائق قديمة يزيد عمرها عن 10 سنوات".

وبحسب ميديابارت، أرسل أولاف “مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي” إلى المحققين الفرنسيين في مارس.

واتهمت لوبان بتحويل ما يقرب من 137 ألف يورو من أموال الاتحاد الأوروبي شخصيًا خلال فترة عملها كعضوة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و 2017. لويس أليوت ، شريكها السابق ونائب رئيس RN السابق ، والذي يشغل الآن منصب عمدة مدينة بربينيان ؛ و Bruno Gollnisch ، وهو حزب آخر من ذوي الوزن الثقيل، تم الاستشهاد بهم أيضًا في التقرير على أنهم أساءوا استخدام المال العام. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.

في إحدى الحوادث التي أبلغت عنها Mediapart ، قيل إن مارين لوبان قدمت مطالبة في عام 2010 بقيمة 5000 يورو لغرف فندقية لـ 13 من أعضاء الحزب اليميني المتطرف للمشاركة في مؤتمر بعنوان المناطق الأوروبية والأزمة المالية.

ومع ذلك ، يزعم أن أحد المشاركين كتب إلى البرلمان الأوروبي وادعى أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة رئاسة الحزب.

قال المشارك الذي لم يذكر اسمه للمحققين إن لوبان قد علقت علمًا أوروبيًا في الطريق لالتقاط الصور ، ثم أمرت زملائها بـ "التخلص من هذا القرف"، بحسب قولها في التحقيقات.