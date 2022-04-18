مقتل 9 في مطعم بولاية كارولينا الجنوبية بأمريكا

ذكرت الشرطة الأمريكية، مساء الأحد، أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في مطعم بولاية كارولينا الجنوبية.

ووقع إطلاق النار اليوم، في صالة كارا في فورمان بولاية كارولينا الجنوبية، على بعد حوالي 50 ميلًا شمال غرب كولومبيا، وفقًا لقسم تطبيق القانون بولاية ساوث كارولينا، الذي تلقى طلبًا من مكتب شرطة مقاطعة هامبتون لقيادة التحقيق.

الظروف التي أدت إلى إطلاق النار غير واضحة. ولم تنشر الشرطة المزيد من المعلومات.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم من حادث إطلاق نار في مركز تجاري في كولومبيا بالولاية نفسها أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وقالت الشرطة إن تسعة اشخاص قتلوا واصيب خمسة اخرين اثناء فرارهم من مكان الحادث بعد ظهر اليوم السبت وتراوحت أعمار المصابين بين 15 و 73 عاما.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاما بتهمة حمل مسدس بشكل غير قانوني وأضافت أن مزيدا من الاتهامات قد تكون وشيكة.

وارتفع مستوى الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة الأخيرة، ما أثار غضب الأمريكيين ضد إدارة الرئيس جو بايدن.