الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو

 تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 -4-2022، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

وجاء متوسط سعر اليورو في مواجهة الجنيه المصري اليوم عند 19.99 جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين

حافظ سعر اليورو على استقراره اليوم عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، كما استقر اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04 للبيع.

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ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنوك المصرية

وأظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

وجاءت مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، كما استقر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.86 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد وحافظ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك

 

وتأثرت أرباح سوق العملات بتوقعات التشديد النقدي، ورفع البنوك المركزية الرئيسية لمعدلات الفائدة، في محاولة منهم لمواجهة التضخم الصاعد العالمي، والتصدي لتداعيات الصراع بين أوكرانيا وروسيا الذي أوقف المسار الطبيعي للعديد من أنشطة التبادل الاقتصادي.

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ولكن العملة الأوروبية الموحدة تصدرت المكاسب، وجاء اليورو اليوم أيضا محققا أرباحا ملحوظة وصلت إلى 3.15% أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في الشهر مقابل الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبًا.

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