الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 16.. خلدون للعايقة: «إللي يحب من قلبه يخسر سره»

جزيرة غمام
جزيرة غمام

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 16 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى “جزيرة غمام” لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16

وخلال الحلقة 16 يدور حول بين خلدون والعايقة، يبدأ بسؤال خلدون:" عايز عرفات، اعرفي الأول عاوز منه ايه عايز سره، عنده حاجة مش موجودة في الناس، أن بشوف وهو بيشوف، أن بقراء عقول الناس وهو بيقرأ، بس هو عنده حاجة عنده سر ياعايقة، لتعقب: "مفيش سر عند راجل يصعب على امرأة".

وقال خلدون :"إلا يعرف سره كأنه خد روحه بيختفي ويظهر إزاي بابه مفتوح علي ايه، لتتابع العايقة:"علي عيون العايقة، ليعقب:" خليكي انتي وكيدك وراه لغاية ما يبقي بلي سر، لترد: "سهله يا خلدون، ليعقب: "لا مش سهله الحكاية كأنك هتحبيه كأنك لو حبيته صح يبقي غلبك، إللي يحب من قلبه يخسر سره".

طاقم عمل جزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام طاقم عمل جزيرة غمام مسلسل جزيرة غمام الحلقة 16 جزيرة غمام قناة الحياة

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