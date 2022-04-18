الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 16.. ضابط المخابرات لـ صفوان: «أنتم أداة لتنظيمات أكبر»

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

كشفت الحلقة 16 من مسلسل العائدون عن مواجهة ضابط المخابرات المصري، والذي يقوم بدوره الفنان محمود عبد المغني مع صفوان عميل المخابرات الأجنبية بحقيقة وضعه وزملاؤه بأنهم جميعًا مجرد أدوات تستخدمها المنظمات الكبرى الراعية للإرهاب، ناصحًا إياه بالتعامل مع المخابرات المصرية فهي الأمل الوحيد لإنقاذه من يد الجماعات الإرهابية. 


كما نصح ضابط المخابرات صفوان كذلك بالتعامل مع المخابرات المصرية، لكي تتم حمايته من يد كمال الذي خانه مع زوجته، الأمر الذي جعله يفجر سيارتها، ويبحث عن صفوان للانتقام منه.

 

وكان قد كشف مسلسل العائدون في حلقته الـ15 عن بداية الاندساس الفعلي لعلاء داخل صفوف تنظيم داعش، وكان قد حذره ضابط المخابرات المصرية من نزار جنيد الدين، وهو الذراع الأيمن لسياف بأنه قتل أبوه أمام أعضاء التنظيم لكونه اعترض على بعض الأمور الخاصة بالجماعة، فيقول ضابط المخابرات لعلاء: «إذا كان عمل كدة مع أبوه، تخيل ممكن يعمل معاك إيه لو كشفك»، فيرد علاء عليه قائلًا: «مش محتاج أتخيل»، وأكد ضابط المخابرات أن نزار هو المدخل الرئيسي للوصول إلى الارهابي سياف.

 

وأظهرت الحلقات السابقة من مسلسل العائدون، استهداف الأمن المصري بالخارج لأحد الشباب المصريين هناك "علاء" والذي كان يعمل بقناة تليفزيونية مناهضة لمصر تتبع تنظيم إرهابي دولي، ليبدأ الأمن الوطني في إنقاذه من الوقوع في براثن هذا التنظيم كاشفًا له عن حقيقة الوضع والتهم التي ستوجه إليه إذا ما استمر في العمل بها القناة دون التعاون معهم، ومن ثم تكشف بعد ذلك الحلقات عن خطوات تجنيده.

 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

 

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

الحلقة ١٦ العائدون المخابرات الأجنبية صفوان كمال داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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