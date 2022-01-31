الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء لدى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

ارتفع سعر اليورو للشراء والبيع، اليوم الثلاثاء، مجددًا عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، وذلك فى مستهل تعاملات منتصف الأسبوع الجارى، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار البيع والشراء لمعظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-2

وتذبذب سعر اليورو بين 17.392 جنيه - 17.450 جنيه للشراء و بين 17.5661 جنيه – 17.609 جنيه للبيع ، حيث احتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية رغم ارتفاعه من 17.392 جنيه لـ 17.419 جنيه للشراء ومن 17.609جنيه لـ 17.623 جنيه  للبيع، بينما سجل سعر اليورو أعلى مستوياته لدى البنك المركزى المصرى بعدما ارتفع من 17.4509 جنيه لـ 17.4697 جنيه للشراء ومن 17.5661 جنيه لـ 17.5850 جنيه للبيع.

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ارتفاع سعر اليورو 

وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" و"التحويل" ببنك مصر من 17.3948 جنيه لـ 17.4214 جنيه للشراء ومن 17.5863 جنيه لـ 17.6257 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو فى البنك الأهلى "بنكنوت" و"تحويل" من 17.3948 جنيه لـ 17.4214 جنيه للشراء، ومن 17.5863 جنيه لـ 17.6257 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى ارتفاع من 17.4171 جنيه لـ 17.4437 جنيه للشراء ومن 17.6086 جنيه لـ 17.6228 جنيه للبيع.

يشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو حقق معدل نمو بلغت نسبته 5.2% لعام 2021، بعد ركود تاريخي في العام السابق بلغت نسبته 6.4%، وكانت الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو قد تدهورت لأدنى مستوياتها منذ 9 أشهر، حيث تراجع مؤشر الثقة  من 113.8 فى ديسمبر إلى 112.7 نقطة في يناير.

وتشهد القارة الأوروبية ارتفاع ملحوظ فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون لتسود مخاوف  من تباطؤ معدل تعافى الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو، وهو ما دفع الحكومة الألمانية لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2022 ، كما تزيد مخاوف من احتمال خفض روسيا، المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري، إمدادات الوقود إلى أوروبا فيما تبلغ الحاجة للحصول على التدفئة ذروتها.

اليورو سعر الجنيه المصري منطقة اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو سعر اليورو اليوم الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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