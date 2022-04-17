وزير التعليم لأولياء الأمور: «نوفر المعلومات بمنتهى الشفافية.. ولا نخلف الوعد»

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بعض الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها تخلف المواعيد التي تعلن عنها للمؤتمرات.

ورد الوزير على ولي أمر في تعليق له، عبر «فيسبوك» قائلا: «لم يحدث وأن حددنا موعدا وأخلفناه من قبل المؤتمر الخاص بالثانوية هذا الأسبوع.. الوزارة توفر المعلومات ليل نهار بمنتهى الشفافية والدقة وهناك رصيد كبير من المصداقية»، موضحًا أن أداء التدريبات على الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي هام، للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

تعددت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية، بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي، والتي تنطلق غدًا الاثنين.

وفي هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز 9 تصريحات لوزير التعليم:

- أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي مهم.

- الاختبار يتيح للطلاب التعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

- الاختبارات التدربية لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام، والأعوام القادمة.

- المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات.

- المهام الادائية هي نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي.

- يمكن لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها.

- لا يجب التعامل مع اختبارات المهارات المهنية على أنها اختبارات تقليدية.

- لم نعلن عن الجدول الأساسي لامتحان آخر العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

- كل ما يقال عن تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع «عبث».