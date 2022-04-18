نسيج واحد.. الأقباط والمسلمون يشاركون فى تناول وجبة السحور (فيديو)

داخل واحدة من أزقة منطقة رمسيس بوسط القاهرة يتجمع العديد من الأهالي والجيران لتناول وجبة السحور بجانب بعضهم البعض في أجواء رمضانية رائعة تملأها الود والمحبة، حيث يتشارك الجميع في تناول وجبة السحور، فلم يقتصر الأمر على المسلمون فقط بل يتشارك أيضًا الإخوة المسيحيون على مائدة واحدة في أجواء رائعة تظهر قوة الترابط والنسيج الاجتماعي بين المصريين.

ورصدت" الدستور" أكبر تجمع للأهالي لتناول وجبة السحور بمنطقة رمسيس.

المسلمون والأقباط يتشاركون في تناول وجبة السحور

عندما تضع قدمك داخل شارع المستشفي القبطي بمنطقة رمسيس تجد الطاولات والكراسي بجانب بعضها البعض والأهالي يجلسون على الموائد في انتظار وجبة السحور ليتشارك الجميع في تناولها، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، في مشهد يظهر للعالم أجمع قوة التكاتف و ترابط بين المصرين، وتبدأ عربات الفول المرصوصة بجانب بعضها البعض بتجهيز وجبة السحور للأهالي في أجواء رمضانية رائعة.

تتعالى صوت الضحكات والنقاشات على الطاولات

على الطاولات المرصوصة تتعالى صوت الضحكات والنقاشات وكأن الجميع يعرفون بعضهم من مئات السنين، ثم يبدأون في تناول وجبة السحور كأسرة واحدة تربطهم علاقة طويلة.

وقال" محمد وحيد"، صاحب عربة فول، إنه يجهز أطباق السحور قبل بيعها بيوم، وذلك لأن حجم الإقبال على هذا المكان كبير جدًا، موضحًا أن الأسعار عنده مناسبة جدًا، حيث تبدأ الأسعار من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهًا للواجبة الواحدة.

الجميع يتشارك في تناول وجبة السحور بتلك الكلمات الدلالية، أوضح" "وحيد" أن الجميع هنا يأتون لتناول الطعام لا فرق بين مسلم أو مسيحي، بل الجميع يجلسون على الموائد و يتناولون الطعام معًا في أجواء رمضانية جميلة تملأها السعادة والبهجة والسرور.

المسلمون والأقباط يتشاركون السحور