الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نسيج واحد.. الأقباط والمسلمون يشاركون فى تناول وجبة السحور (فيديو)

المسلمون والأقباط
المسلمون والأقباط يتشاركون السحور

داخل واحدة من أزقة منطقة رمسيس بوسط القاهرة يتجمع العديد من الأهالي والجيران لتناول وجبة السحور بجانب بعضهم البعض في أجواء رمضانية رائعة تملأها الود والمحبة، حيث يتشارك الجميع في تناول وجبة السحور، فلم يقتصر الأمر على المسلمون  فقط بل يتشارك أيضًا الإخوة المسيحيون على مائدة واحدة في أجواء رائعة تظهر قوة الترابط والنسيج الاجتماعي بين المصريين.

ورصدت" الدستور" أكبر تجمع للأهالي لتناول وجبة السحور بمنطقة رمسيس.

278591988_342730904587780_5244088656897188764_n

المسلمون والأقباط يتشاركون في تناول وجبة السحور

عندما تضع قدمك داخل شارع المستشفي القبطي بمنطقة رمسيس تجد الطاولات والكراسي بجانب بعضها البعض والأهالي يجلسون على الموائد في انتظار وجبة السحور ليتشارك الجميع في تناولها، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، في مشهد يظهر للعالم أجمع قوة التكاتف و ترابط بين المصرين، وتبدأ عربات الفول المرصوصة بجانب بعضها البعض بتجهيز وجبة السحور للأهالي في أجواء رمضانية رائعة.

278685089_565344374752717_4382173262416979334_n

تتعالى صوت الضحكات والنقاشات على الطاولات

على الطاولات المرصوصة تتعالى صوت الضحكات والنقاشات وكأن الجميع  يعرفون بعضهم من مئات السنين، ثم يبدأون في تناول وجبة السحور كأسرة واحدة تربطهم علاقة طويلة.

 وقال" محمد وحيد"، صاحب عربة فول، إنه يجهز أطباق السحور قبل بيعها بيوم، وذلك لأن حجم الإقبال على هذا المكان كبير جدًا، موضحًا أن الأسعار عنده مناسبة جدًا، حيث تبدأ الأسعار من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهًا للواجبة الواحدة.

الجميع يتشارك في تناول وجبة السحور بتلك الكلمات الدلالية، أوضح" "وحيد" أن الجميع هنا يأتون لتناول الطعام لا فرق بين مسلم أو مسيحي، بل الجميع يجلسون على الموائد و يتناولون الطعام معًا في أجواء رمضانية جميلة تملأها السعادة والبهجة والسرور.

278591527_661047948322276_3998461407027699301_n

المسلمون والأقباط يتشاركون السحور 

رمسيس الأهالي السحور وجبة السحور المسلمون المسيحيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

مستثمرون يحصلون على حكم ضد رئيس شركة «تسلا» بعد استغلاله اسم السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟