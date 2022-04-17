الاختيار 3 الحلقة 16.. المخابرات الحربية ترصد خلية تنفذ عمليات إرهابية بطريقة أجنبية

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، أحداثا مثيرة حيث واصلت أجهزة الأمن التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة وأجهزتها.

وكشفت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3، عن رصد المخابرات الحربية لقيادات سلفية جهادية في الإسكندرية، وظهر العقيد مصطفى (يجسد دوره الفنان أحمد السقا) داخل غرفة العمليات وتحدث عن رصد خلية إرهابية داخل شقة بالأنفوشي وقال إن عملهم شبيه بالتنظيمات الإرهابية القادمة من الخارج، وعقب ذلك داهموا الشقة وأحبطوا مخطط العناصر الإرهابية.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.

كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON Eفى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء