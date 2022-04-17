الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى القديم أمام قرية غياضة الشرقية دائرة مركز ببا جنوب بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى القديم أمام قرية غياضة الشرقية بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفل ووجه بسرعة نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود غالب محمد 43 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

المصابون هم ناهية أحمد علي، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات، وجمال علي علي، 56 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات، ورحيم محمود غانم، 11 سنة، مصاب بجروح وكدمات وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بني سويف انقلاب سيارة محافظة المنيا الطريق الصحراوي شرطة النجدة مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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