الكبير أوي 6 الحلقة 16|الراقصة البرازيلية «لورديانا» تُثير أزمة بين الكبير و مربوحة (فيديو)

بدأت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 6، بمشادة كلامية بين مربوحة "رحمة أحمد"و الكبير "أحمد مكي"، بسبب حديثه مع صديقه نفادي "حاتم صلاح" عن الراقصة البرازيلية “لورديانا”.

وبدأ الحوار بسؤال مربوحة لشقيق زوجها قائلًة:"هو أنا عفشة يا سي جوني"؟، ليرد جوني:" قطع لسان اللى يقول عليكي كدا"، لترد مربوحة: “أخص عليك متدعيش علي الكبير”، وتابعت:"الكبير قالي لبسي عفش وشكلي ميسرش"، قبل أن يتدخل جوني قائلًا: "عنده حق.. قصدي يعني وأنا داخل افتكرتك مفرش جديد جايبه للكنبه، بصي هو من الأخر قصده انك تهتمي بنفسك شوية مفيهاش حاجة".

وقال جوني:"احنا دلوقتي 2022 بقي في نت تقدري تتابعي ميك أب أرتيست مشهور، ممكن تتابعي فاشون، ممكن تدخلي علي روابط ويفتح منتديات تظيطي بقي".

ودار حوار بين الكبير و نفادي، تحدث فيه عن إعجابه برقص "لورديانا"، قائلًا:"البنت دي فيها حاجة، تسمع الطبلة من هنا وتبقى والله العظيم كيف البلطية اللي طالعة من الميه وعم تطلع في الروح".