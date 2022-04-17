قطعتين ملابس أم أكثر من ذلك.. ماذا يرتدي الأطفال في هذا الطقس المتقلب؟

وصلت درجات الحرارة إلى 40' درجة بحسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مستندة على أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وفي ظل هذا الطقس السيئ، يدور السؤال الأشهر في ذهن الأمهات ماذا يمكن أن يرتدي أطفالهم خلال هذه الموجة الحارة؟.. خاصة أن هناك توقعات بالعودة مرة أخرى إلى الحرارة المنخفضة، ويستمر هذا التضارب حتة آخر شهر أبريل الجاري.

في السطور التالية نشير إلى إجابة السؤال الحائر في عقول الأمهات حول ما يرتديه الأطفال خلال هذه الموجة الحارة المحملة بالأتربة:

يقول الدكتور، أشرف قاسم، طبيب الأطفال، إنه بشكل عام وبالرغم من هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلا أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن تقوم الأمهات بتخفيف الملابس للأطفال بشكل كامل، ذلك لأن ما يحدث ما هو إلا موجة مؤقتة وسوف تعود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى، وأنه لن يتم تخفيض الملابس بشكل كامل إلا في الأول من مايو، القادم.

وأضاف، طبيب الأطفال، أنه بأمكان الأمهات أن يقوموا بتخفيف الملابس ليكون إجمالي عدد القطع التي يرتديها الطفل قطعتين أحدهم بأكمام كاملة والأخرى بنصف أكمام أو بدون، مع مراعاة أن تكون هذه الملابس قطنية، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تقل عدد قطع الملابس لأكثر من ذلك.

وفي نفس السياق ذكر موقع "familyeducation"، عن الطريقة المثلى التي يجب أن يتم التعامل فيها مع الأطفال خلال هذا الطقس، مؤكدين أن البقاء في المنزل وعدم الخروج في مثل هذه الأجواء القاسية من أفضل الأشياء التي يمكن أن تقدمها للطفل الصغير، أما أن كانت هناك ضرورة قصوى للخروج من المنزل، فيفضل أن يتم تأجيل هذه المواعيد إلى المساء، وعندها نضيف إلى القطعتين، قطعة ثالثة أو جاكت خريفي خفيف، لكي تتماشى هذه الملابس مع الطقس الليلي في خارج المنزل.