الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تحذير الأرصاد.. ما هى طريقة علاج التهاب الجيوب الأنفية فى الطقس الحار؟

التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع لدرجات الحرارة، حيث تصل في القاهرة 39 درجة، مع بعض الرياح المحملة بالأتربة.

 

ويعاني مرضى الجيوب الأنفية بشكل كبير خلال هذا الطقس، المحمل بالأتربة الأمر الذي يساهم في تفاقم المشكلة الصحية.

 

كيف يؤثر الطقس الحار على صحة الجيوب الأنفية؟

المصابين بالحساسية الموسمية لا يفضلون فصل الربيع بسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن، فقد يلاحظ البعض الآخر أن الهواء المحمل بالأتربة يؤدي إلى تفاقم أعراض الجيوب الأنفية لديهم، وفقًا لما ذكره موقع " dfwsinusselect".

 

ترتبط التهابات الجيوب الأنفية بالمناخ ارتباطًا وثيقًا، حيث تحتاج الجيوب الأنفية إلى تدفق مستمر من المخاط للبقاء بصحة جيدة، فقد تستجيب للظروف الجافة عن طريق إفراز الكثير من المخاط ، مما يؤدي إلى متلازمة التنقيط الأنفي.

 

من ناحية أخرى، ترتبط التهابات المناخ والجيوب الأنفية أيضًا بالأيام الجافة والمتربة، والتي يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل.

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أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

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تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 16-4-2022 بحسب بيان هيئة الأرصاد

ما هي خيارات علاج التهاب الجيوب الأنفية بالطقس الحار؟

إذا تسببت التهابات المناخ والجيوب الأنفية في ظهور أعراض مزعجة، فهناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكنك تجربتها، وتشمل خيارات علاج التهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

 

المضادات الحيوية:

هو خيار العلاج القياسي لالتهاب الجيوب الأنفية الذي تسببه البكتيريا، حيث يمكن أن يتطور التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي من عدوى فيروسية ويتميز بمخاط أخضر أو ​​أصفر سميك.

 

بخاخات احتقان الأنف:

يمكن أن تكون مفيدة على المدى القصير، ليس أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام، حيث تعمل على تقليص الممرات الأنفية المتورمة، مما يسهل على المخاط التصريف بشكل صحيح من الجيوب الأنفية.

 

مضادات الهيستامين: 

تمنع مضادات الهيستامين الالتهاب الناجم عن تفاعل الحساسية، لذا يمكنها تحسين أعراض التهاب الجيوب الأنفية التي تتفاقم بسبب التعرض لمسببات الحساسية.

 

غسول الأنف الملحي: 

غسول الأنف يمكن أن يساعد في إزالة الإفرازات السميكة من الممرات الأنفية، تسهيل عملية التنفس.

 

الجراحة:

تعتبر الأدوية هي النوع الأول من العلاج المستخدم لالتهاب الجيوب الأنفية، ولكن إذا لم تكن فعالة أو تسبب آثارًا جانبية مزعجة، فقد تكون جراحة الجيوب الأنفية ضرورية.

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