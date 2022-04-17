الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة - انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية - خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد العامة الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة؛ بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة، وكذلك السواحل الشمالية والصحراء الغربية وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

 ولفتت إلى أن الحرارة ستتجاوز  الـ40 درجة مئوية في العديد من المحافظات، خلال ساعات النهار، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.
تشهد البلاد دخول رياح شمالية غربية الإثنين، مما يؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة بشكل نسبي على شمال البلاد، كما سيكون هناك انخفاض بالرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد بسبب الرياح المحملة بالأتربة.

درجات درجات الحرارة هيئة الارصاد درجة الحرارة موجة حارة

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