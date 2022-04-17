محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بـ«أحد السعف»

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، كنيسة الروم الأرثوذكس؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان في استقبال المحافظ المطران نار جسيوس مطران بورسعيد ودمياط والمنصورة للروم الأرثوذكس، والأب بندليمون راعي الكنيسة، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

واستهلت محافظ دمياط كلمتها بتهنئة أبناء دمياط بهذه المناسبة، معربة عن سعادتها بتواجدها وسط هذا الحشد للاحتفال بعيد القيامة المجيد،

وأشارت إلى أن الشهر الحالي يشهد مناسبات دينية عظيمة، عكست تلاحم وتكاتف هذا الشعب العظيم وروحه الطيبة، لافتة إلى أن هذا التلاحم هو جزء أساسى من ملامح الشخصية الوطنية لمصر وأبنائها على العصور.

واختتمت حديثها بالدعاء أن يحفظ مصر وشعبها، وأنه يديم على هذا الوطن دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبهما، رحبا المطران نار جسيوس والأب بندليمون بمحافظ دمياط، كما أعربا عن سعادتهما بحضورها اليوم لمشاركة أبناء المحافظة بالاحتفال، وأشادا بما حققته من جهود كبيرة لدفع عجلة التنمية بمحافظة دمياط.