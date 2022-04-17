حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالجمالية والموسكى 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقتى الجمالية والموسكى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة الأموال العامة بالقاهرة يفيد بضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"- هاتف محمول.

كما تم ضبط صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات "أجنبية- محلية"- هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.