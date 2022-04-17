الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمان الطفلة سجدة بعد 4 أيام من البحث بمصرف الحصافة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثمان الطفلة "سجدة"، صاحبة الـ 3 أعوام، من مصرف الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي سقطت داخل رشاح القرية أثناء لهوها أمام منزلها، وذلك بعد 4 أيام متتالية من أعمال البحث عن الجثمان بالمصرف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغًا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتبيّن أن الطفلة تدعى "سجدة.ح"، 3 سنوات، وكثفت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.

الإنقاذ النهري القليوبية مصرف الحصافة شبين القناطر

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وائل لطفي

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