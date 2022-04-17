«دفاع النواب»: اتفاق مقر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب دليل ريادة مصر

قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر عانت منذ منذ عقود من الإرهاب ولا بد من التكاتف للقضاء على هذه الآفة من خلال التعاون، ولعلنا نرى تكاتف كل الدول في أوروبا في جريمة إرهابية تنتفض أوروبا في تبادل المعلومات.

وتقدم وكيل دفاع النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، بالتحية للدولة المصرية في السعي إلى قراراها الخاص باتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وأكد اللواء إبراهيم المصري، أن سعي مصر إلى إنشاء تجمع الساحل والصحراء لما لها من الريادة الكبيرة في المجال تبادل المعلومات الكيانات الإرهابية في إفريقيا داعش وبوكو حرام، مشددا أن مصر ستحقق استفادة كبيرة ونواة لتبادل المعلومات.

وأضاف وكيل دفاع النواب، خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021 نثمن دور مصر اللي اقترحت هذا الاقتراح.

واستطرد: “أننا جميعا نتقدم بكل الشكر إلى الأجهزه السرية العاملة في مصر، والذين جسدوا مسلسل الاختيار وهم من عملوا في الظل ونجت مصر من مكافحة الارهاب في هذه المرحلة الهامة”.

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/ 2021.